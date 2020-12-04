Спасают от разрушения визитную карточку Владимира. В музее-заповеднике обсудили будущую реставрацию Золотых ворот. В совещании приняли участие специалисты-архитекторы высшей категории,

Спасают от разрушения визитную карточку Владимира. В музее-заповеднике обсудили будущую реставрацию Золотых ворот. В совещании приняли участие специалисты-архитекторы высшей категории, члены научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры. Сейчас памятник 12 века из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – разрушается. Деструкция может и не видна простому обывателю, но она есть. Случаи вандализма естественно тоже не