Массовое ДТП случилось на проспекте Ленина этим утром. Перед светофором рядом с домом №12 столкнулись 4 автомобиля: Рено, Приора, Вольво и Хонда. По какой причине произошла автоавария, в ГИБДД

Массовое ДТП случилось на проспекте Ленина этим утром. Перед светофором рядом с домом №12 столкнулись 4 автомобиля: Рено, Приора, Вольво и Хонда. По какой причине произошла автоавария, в ГИБДД пока не сообщают, на месте работают сотрудники полиции, подробности инцидента будут чуть позже. Уже известно об одном погибшем, на месте происшествия скончался водитель автомобиля Хонда. Есть