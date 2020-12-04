Захотели 3 женщины напиться. У одной дома муж, у второй муж и дети, а у третей вообще завал. Решили пойти на кладбище. На следующий день собрались их мужья.
Рассказывает первый:
- Знаете у моей жены, кажется, есть любовник,
- Почему – спрашивают мужья?
- Она пришла вчера с букетом цветов!
Говорит второй муж:
- А мне кажется, что у моей, вообще, двое любовников!
- Почему – спрашивают мужья?
- Да она вчера пришла с двумя букетами цветов!
Говорит третий муж:
- Это фигня, мне кажется, что у моей, их много.
- Почему? Удивленнo спрашивают мужья. Да она вчера пришла с венком на груди с надписью «От всей Братвы»!
еще анекдот!