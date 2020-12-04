Фигурант похитил машину и впоследствии продал её, выдав за свою.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи автомобиля.В ходе следствия установлено, что в конце августа текущего года обвиняемый, проходя по одной из улиц районного центра, обратил внимание на припаркованную у дома иномарку. Осмотрев авто и поняв, что в нем отсутствует аккумулятор, мужчина решил продать её другому местному жителю, выдав за своё.С помощью эвакуатора покупатель транспортировал приобретённую за 1000 рублей машину к новому месту стоянки.Спустя время пропажу авто обнаружила мать собственника, который длительное время отсутствовал, и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 32 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля, а затем – злоумышленника, который был задержан и сознался в содеянном.Похищенный автомобиль был изъят.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.