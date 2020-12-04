Ранним утром 4 декабря на железнодорожном переезде станции Бекасово на юго-западе Москвы грузовой поезд столкнулся с выехавшим под запрещающий сигнал легковым автомобилем, передает ..

Ранним утром 4 декабря на железнодорожном переезде станции Бекасово на юго-западе Москвы грузовой поезд столкнулся с выехавшим под запрещающий сигнал легковым автомобилем, передает сетевое издание "". Водитель автомобиля пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. В результате в движении поездов между станциями Кубинка и Кресты произошла задержка.