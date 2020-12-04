В Москве собака сильно покусала 14-летнюю Анастасию из Дмитровского района столицы. В результате девочка попала в травмпункт. О происшествии сообщили в полицию. Правоохранителям стало ..

В Москве собака сильно покусала 14-летнюю Анастасию из Дмитровского района столицы. В результате девочка попала в травмпункт.О происшествии сообщили в полицию. Правоохранителям стало известно, что на подростка напал ее собственный питомец. У девочки были диагностированы раны внешней части половых органов и бедра. Других подробностей произошедшего не сообщается, передает