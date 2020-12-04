В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал . По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2020-v-moskve-zhenshhina-vykinula-iz-okna-syna-podrugi.html" target="_blank">В Москве женщина выкинула из окна сына подруги</a> - В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал . По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2020-v-moskve-zhenshhina-vykinula-iz-okna-syna-podrugi.html]В Москве женщина выкинула из окна сына подруги[/url] - В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал . По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно ..