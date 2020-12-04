В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал . По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно ..

В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал "". По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно последняя скинула того с высоты. По предварительным данным, малыш погиб. На место выехали экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.