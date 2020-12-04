Конкурс направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения дошкольниками.

Ежегодно в конце года в дошкольных образовательных учреждениях области при участи сотрудников Госавтоиспекции проводится смотр–конкурс «Зеленый огонек», направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения дошкольниками. Педагогические коллективы совместно с сотрудниками полиции проводят мероприятия с детьми и их родителями, делятся опытом работы с коллегами.Так, в конце ноября, в детском саду №10 города Александрова воспитанники старших групп вместе с воспитателями посетили "мир дорожных историй".Увлекательные игры погрузили ребят в разнообразные ситуации, которые случаются на проезжей части. В процессе выполнения заданий дошколята побывали пешеходами, пассажирами и водителями, продемонстрировав, насколько хорошо они знают дорожную азбуку.Познакомиться с многообразием дорожных знаков помогли стихи и загадки, которые дети выучили вместе с родителями. Мини-конкурс «Угадай мой знак» определил лучших знатоков правил дорожного движения.Полицейские, в свою очередь, напоминают, что самое действенное средство воспитания маленького пешехода – пример поведения родителей и близких.