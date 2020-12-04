Его личность сейчас устанавливается.

4 декабря в 08:04 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о возгорании дачи в Собинском районе. Полыхал участок в деревне Буланово в СНТ «Озерки». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По приезду пожарных строение горело на площади 36 квадратных метров. После разбора завалов обнаружен труп мужчины. Его личность сейчас устанавливается.«К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава», - отметили в МЧС.Причины происшествия устанавливаются.