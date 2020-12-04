В ходе следствия установлено, что злоумышленник более 30 раз использовал карту потерпевшего для оплаты в магазинах.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела о хищении денег с банковского счета.Летом текущего года в полицию обратился ковровчанин, сообщивший о хищении денег с его банковского счета. Заявитель пояснил, что ранее потерял карту, которая была привязана к данному счету. Позже она была обнаружена в почтовом ящике.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в том числе, проанализировали операции по счету, в результате чего была установлена причастность к хищению 34-летнего приятеля потерпевшего.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что чужой картой оплачивал покупки в магазинах. Узнав, что приятель ищет пропажу, испугался и бросил карту в почтовый ящик.В ходе следствия установлено более 30 фактов списания на сумму свыше 19 400 рублей.В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.