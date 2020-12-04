Жидкость из кранов имеет характерный запах с оттенками тухлых яиц.

Жители города Вязники продолжают жаловаться на неприятный запах воды, которая поступает из городской системы водоснабжения. Жидкость из кранов имеет характерный запах с оттенками тухлых яиц.В администрации Вязниковского района Владимирской области объяснили, что причиной стало понижение уровня воды в реке Клязьма. Именно оттуда коммунальщики берут воду для города. Небольшая часть илистых отложений попала в водозабор.-Прежде, чем дойти до потребителей, речная вода проходит несколько степеней очистки, - пояснили в МУП «Коммунальные системы». - У нас имеется своя лаборатория, которая постоянно проверяет качество воды. Неприятный запах, к сожалению, убрать непросто. В остальном же вода абсолютно безопасна.Коммунальщики заверили, что системы от водозабора до насосов уже промыты. Но неприятный запах присутствует и в горячей воде, которую успели закачать в котлы тепловики. Как сообщают Вязники.рф со ссылкой на МУП «Коммунальные системы», запах останется, пока не будет разобрана вся ранее забранная из Клязьмы вода.(Фото: Pixabay)