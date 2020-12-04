Зима только началась, а во Владимирской области регистрирует уже вторую по счету трагедию на зимней рыбалке. В Вязниковском районе любитель зимней ловли утонул на озере Никола. Происшествие

Зима только началась, а во Владимирской области регистрирует уже вторую по счету трагедию на зимней рыбалке. В Вязниковском районе любитель зимней ловли утонул на озере Никола. Происшествие случилось у населенного пункта Порзамка, спасатели уточняют, в месте выхода мужчины на лед висел соответствующий запрещающий аншлаг. В тревожном ведомстве сейчас устанавливают детали трагедии, но уже известно, что