Злоумышленница с помощью ключей, найденных на даче заявительницы, проникала в квартиру соседки и совершала кражу денежных средств...

Оперативники ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств из квартиры.В полицию с заявлением обратилась 53-летняя жительница Зеленограда. Женщина сообщила, что из квартиры в 8-ом микрорайоне неизвестное лицо совершило кражу денежных средств в размере свыше 6 тысяч евро, 1 тысячи долларов и 170 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы в 8-м микрорайоне задержали подозреваемую. Ей оказалась 49-летняя местная жительница.Установлено, что задержанная знакома с потерпевшей и проживает в квартире по соседству. Летом подозреваемая была в гостях на даче у заявительницы, где нашла ключи от квартиры и забрала их себе. Далее, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, злоумышленница неоднократно проникала в квартиру соседки и совершала кражу денежных средств. Похищенное частично изъято и будет возвращено владелице.По данному факту следствием ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31