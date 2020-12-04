За прошлый год его произведено 409 тысяч тонн. Рост за 9 месяцев текущего года составил 4,6 %.

3 декабря во время совещания в Юрьев-Польском районе глава региона отметил, что область входит в число лидеров по надою молока. За прошлый год его произведено 409 тысяч тонн. Рост за 9 месяцев текущего года составил 4,6 %.Представитель Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Бутусов отметил, что 33-ий регион находится в первой 20-ке всероссийского рейтинга по производству животноводческой продукции.«На сегодняшней день до получателей субсидий доведено порядка 816 млн рублей из федерального бюджета. На животноводство – более 360 млн», – добавил чиновник.Госслужащие также обсудили нехватку кадров на селе. Как отметил Владимир Сипягин, решению этой проблемы будут способствовать новые мастерские в Никологорском аграрно-промышленном колледже для студентов, обучающихся по направлению «сельское хозяйство».