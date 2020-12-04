На связи со студией "Вестей"- Мария Платанюк. Мария, какие фото и видео показались самыми интересными?
На связи со студией "Вестей"- Мария Платанюк. Мария, какие фото и видео показались самыми интересными?
Добрый день, Никита!
Начнём, пожалуй, с фотографии, которая доказывает, как не хватает сказки и чуда в непростом 2020-ом.
Вот такая карета Золушки - из сотен золотых огней- сделала остановку на Соборной площади Владимира. Пользователи обсуждают волшебную инсталляцию, делятся фото и видео. Идеальная площадка для предновогодних снимков. Чуда ждут и в ковровской больнице. Сразу несколько пабликов региона разместили это видео . Более 23 тысяч просмотров.
Люди жалуются на очереди, дефицит в аптеках определённых препаратов. Вместе с тем, есть понимание: медики сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. В городском паблике Гусь-Хрустального благодарность от пациентов ковидного госпиталя. За профессионализм, добрые сердца, чуткость, внимание и самопожертвование.
В паблике "Подслушано в Гусе"- информация о сокращении рейсов между Владимиром и Гусь-Хрустальным. Студенты- на дистанте. Загрузка автобусов не та. "Понять перевозчика можно", пишут пользователи. "Лишь бы вернули потом".
Во Владимире продолжаются "масочные" рейды
в общественном транспорте. Нарушителям режима грозит штраф до 40 тысяч рублей.
А это видео коммунального потопа на улице Сущёвской областного центра. По словам людей, из-за аварии больше суток в доме не было воды.
Пользователи Мурома обсуждают вот эти фото. В районе улицы Энгельса девочка провалилась в колодец. Люк закрыт гнилой деревянной крышкой. Ребёнок не пострадал.
А это уже судогодские кадры. Пользователи пересматривают апрельское видео. Самоизоляция- в разгаре. Герой ролика в одиночку на надувной лодке проплыл от моста в центре города до устья реки Судогда.
Из-за пандемии перенесён турнир по хоккею памяти Рагулина. В 21-ом году он состоится не в январе, а весной. Кстати, в следующем году- юбилей олимпийского чемпиона Александра Рагулина. 80-летие со дня его рождения.
Это фото танков в Коврове. Пользователи замечают: будто кадр из старого советского кино. А это ретро-снимок из ленты владимирского инстаграма.
Год 1989-ый . Актёр Евгений Моргунов- знаменитый Бывалый- выступает на владимирском стадионе "Торпедо". Пользователей просят расспросить родственников, помнят ли они об этом событии?
Это самое доброе граффИти из села Картмазово Судогодского района.
А это, пожалуй, самый уютный лифт. Один из комментаторов замечает: "отличная идея пристроить свою коллекцию магнитов".
Во Владимире открылся штаб Тайного Санты. Пользователи включаются в необычную игру.
"
Secret
Santa
"- своеобразный "подарковорот". Незнакомые люди обмениваются новогодними презентами. Все подробности на странице Тайного Санты в Инстаграм.
Праздничное настроение создает и снег. А с ним в Центральной России пока- "напряжёнка".
Доказательство- "унылые снеговики" из Владимира. "Я его слепила из того, что было", пожалуй, о них.
В Судогде снежные зайцы залезают даже на деревья. А это забавное видео под названием "Дед Мороз с подарками уже в пути " из "Подслушано в Гусе". Смотрим вместе.
Комментариев немало. "Какой год, такой и Дед Мороз" , пишут пользователи.
И напоследок вот это ностальгическое фото из города оружейников. Двор одного из домов на улице Молодогвардейской. Так проводили время дети города Коврова в далёком 1966-ом. А сейчас и зима не зима.
- Я напомню зрителям, мы также ждём Ваши интересные фото и видео. "Вести-Владимир" на связи всегда. Вы, кстати, Никита, за какую зиму- настоящую русскую , с
сугробами по пояс, или за евро-вариант?
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Мария, я за умеренно-центристский вариант с сугробом по колено, хотя бы.
Это была Мария Платанюк - с еженедельным сетевым обзором.