На связи со студией "Вестей"- Мария Платанюк. Мария, какие фото и видео показались самыми интересными?

На связи со студией "Вестей"- Мария Платанюк. Мария, какие фото и видео показались самыми интересными?Добрый день, Никита!Начнём, пожалуй, с фотографии, которая доказывает, как не хватает сказки и чуда в непростом 2020-ом.Вот такая карета Золушки - из сотен золотых огней- сделала остановку на Соборной площади Владимира. Пользователи обсуждают волшебную инсталляцию, делятся фото и видео. Идеальная площадка для предновогодних снимков. Чуда ждут и в ковровской больнице. Сразу несколько пабликов региона разместили это видео . Более 23 тысяч просмотров.Люди жалуются на очереди, дефицит в аптеках определённых препаратов. Вместе с тем, есть понимание: медики сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. В городском паблике Гусь-Хрустального благодарность от пациентов ковидного госпиталя. За профессионализм, добрые сердца, чуткость, внимание и самопожертвование.В паблике "Подслушано в Гусе"- информация о сокращении рейсов между Владимиром и Гусь-Хрустальным. Студенты- на дистанте. Загрузка автобусов не та. "Понять перевозчика можно", пишут пользователи. "Лишь бы вернули потом".Во Владимире продолжаются "масочные" рейдыв общественном транспорте. Нарушителям режима грозит штраф до 40 тысяч рублей.А это видео коммунального потопа на улице Сущёвской областного центра. По словам людей, из-за аварии больше суток в доме не было воды.Пользователи Мурома обсуждают вот эти фото. В районе улицы Энгельса девочка провалилась в колодец. Люк закрыт гнилой деревянной крышкой. Ребёнок не пострадал.А это уже судогодские кадры. Пользователи пересматривают апрельское видео. Самоизоляция- в разгаре. Герой ролика в одиночку на надувной лодке проплыл от моста в центре города до устья реки Судогда.Из-за пандемии перенесён турнир по хоккею памяти Рагулина. В 21-ом году он состоится не в январе, а весной. Кстати, в следующем году- юбилей олимпийского чемпиона Александра Рагулина. 80-летие со дня его рождения.Это фото танков в Коврове. Пользователи замечают: будто кадр из старого советского кино. А это ретро-снимок из ленты владимирского инстаграма.Год 1989-ый . Актёр Евгений Моргунов- знаменитый Бывалый- выступает на владимирском стадионе "Торпедо". Пользователей просят расспросить родственников, помнят ли они об этом событии?Это самое доброе граффИти из села Картмазово Судогодского района.А это, пожалуй, самый уютный лифт. Один из комментаторов замечает: "отличная идея пристроить свою коллекцию магнитов".Во Владимире открылся штаб Тайного Санты. Пользователи включаются в необычную игру.SecretSanta"- своеобразный "подарковорот". Незнакомые люди обмениваются новогодними презентами. Все подробности на странице Тайного Санты в Инстаграм.Праздничное настроение создает и снег. А с ним в Центральной России пока- "напряжёнка".Доказательство- "унылые снеговики" из Владимира. "Я его слепила из того, что было", пожалуй, о них.В Судогде снежные зайцы залезают даже на деревья. А это забавное видео под названием "Дед Мороз с подарками уже в пути " из "Подслушано в Гусе". Смотрим вместе.Комментариев немало. "Какой год, такой и Дед Мороз" , пишут пользователи.И напоследок вот это ностальгическое фото из города оружейников. Двор одного из домов на улице Молодогвардейской. Так проводили время дети города Коврова в далёком 1966-ом. А сейчас и зима не зима.- Я напомню зрителям, мы также ждём Ваши интересные фото и видео. "Вести-Владимир" на связи всегда. Вы, кстати, Никита, за какую зиму- настоящую русскую , ссугробами по пояс, или за евро-вариант?Мария, я за умеренно-центристский вариант с сугробом по колено, хотя бы.Это была Мария Платанюк - с еженедельным сетевым обзором.