В период первой волны коронавируса на несколько дней был закрыт ряд стационарных отделений, а пациенты были распределены по другим отделениям.

Отвечая на вопрос по теме доступности онкологической помощи, заданный в ходе брифинга 3 декабря, директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова сообщила, что региональный клинический онкологический диспансер действует в штатном режиме, все его 11 отделений работают с полной нагрузкой, а диагностические службы перевыполняют плановые задания.В период первой волны коронавируса на несколько дней был закрыт ряд стационарных отделений, а пациенты были распределены по другим отделениям. Ситуация там нормализовалась ещё весной. Департамент здравоохранения существенно увеличил онкодиспансеру государственное задание по объёмам стационарной медицинской помощи, поскольку к началу ноября годовой план учреждением уже выполнен.Характеризуя кадровую ситуацию в онкодиспансере в условиях распространения Covid-19, Елена Утемова отметила, что в настоящее время из 93 врачей 9 находятся на больничном листе, из них 7 – по поводу коронавируса. Из 202 медицинских сестёр на больничном – 27, в том числе 13 – с диагнозом «коронавирусная инфекция».Владимирский онкодиспансер продолжает реализацию региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Здесь заканчиваются пуско-наладочные работы «тяжёлого» медицинского оборудования и начинается внедрение новых высокотехнологичных методов лечения и диагностики онкологических заболеваний.