В барах и кафе отсутствует входной контроль температуры и превышена заполняемость.

Во Владимире продолжают проверять заведения общепита на соблюдение антиковидных требований Роспотребнадзора. С 27 по 29 ноября чиновники Белого дома, мэрии областного центра и специалисты ведомства проверили 43 объекта.«Выявлено, что в четырёх местах не соблюдались отдельные положения Указа губернатора», - рассказали в обладминистрации.Вот список нарушителей: кофейня «Просто», кафе «Дворик», буфет «24 Градуса» и в бар «Рестобар Пятница». Везде отсутствовал входной контроль, посетителям не меряли температуру, выявлены проблемы со сканированием QR-кодов.«К этим точкам общепита будут приняты меры, предусмотренные законом», - прокомментировали результаты мониторинга в администрации Владимирской области.Среди «двоечников» оказался фудкорт ТЦ «Мегаторг», где зафиксировали превышение заполняемости. В выходные дни она не должна быть больше 30%. Кроме этого, при входе на фуд-корт посетителям не измеряли температуру бесконтактным способом. Теперь компании грозит штраф до 300 тысяч рублей.