Морозные выходные без осадков. С началом декабря во Владимир пришла зима, но пока без снега. Синоптики сообщают, что в субботу и воскресенье в области ожидается гололедица. Ночью в отдельных

Морозные выходные без осадков. С началом декабря во Владимир пришла зима, но пока без снега. Синоптики сообщают, что в субботу и воскресенье в области ожидается гололедица. Ночью в отдельных районах температура понизится до – 15 градусов. В региональном Роспотребнадзоре жителей призывают утепляться. Потому что переохлаждение снижает защитные силы организма к респираторным инфекциям. Касается это и