По предварительной информации в аварии есть пострадавшие, один человек погиб.

Сегодня около восьми часов утра на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Пичугина произошло ДТП. Столкнулись сразу 4 автомобиля. По предварительной информации в аварии есть пострадавшие, один человек погиб.Как пояснили в областном управлении ГИБДД, «Хонда» и «Рено» ехали в одном направлении, после чего, по неизвестной причине, столкнулись. После сильного удара «Хонда» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Вольво», а «Рено» столкнулась с «Ладой Приорой».Водитель автомобиля «Хонда» скончался на месте, женщине, которая была за рулем «Вольво» получила травмы, врачи оказали ей помощь на месте. По факту ДТП будет проводиться проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. - рассказал Валерьян Широков, инспектор областного ГИБДД. Информация уточняется.(Фото:Подслушано Автомобилистов | Владимир)