Происшествие произошло в 8:00 на проспекте Ленина.

4 декабря около 8:00 возле дома №12 на проспекте Ленина произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля – «Хонда», «Приора», «Рено» и «Вольво». В результате аварии погиб водитель «японца». Пострадала женщина, которая сидела за рулём «Вольво». Медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД РФ по Владимиру.На месте ДТП сейчас работают сотрудники госавтоинспекции. По информации от очевидцев, три автомобиля ехали в попутном направлении.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.