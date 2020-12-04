Якобы, чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации ряда СМИ Владимирской области, в областном центре задержан директор департамента имущественных и земельных отношений обладминистрации Павел Панфилов.Якобы, чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным , факт получения денег выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона.Вечером, 3 декабря, проводился ряд следственных и оперативных мероприятий. В настоящее время директор ДИЗО находится в изоляторе временного содержания. Не позже 5 декабря суд должен избрать ему меру пресечения.Павел Панфилов родился в 1973 году в посёлке Оротукан Ягоднинского района Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации».Напомним, что он возглавил ДИЗО в мае 2019 года. До этого Панфилов работал в «Корпорации развития Владимирской области, а также занимал пост замначальника департамента, руководителем которого он сейчас является.