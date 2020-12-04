За весь период пандемии это абсолютный антирекорд.

За минувшие сутки во Владимирской области выявлено ещё 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет региональный Роспотребнадзор. Интересно, что федеральный портал стопкоронавирус.рф сообщает о 140 новых инфицированных. Исцелились от недуга – 356 человек.Согласно статистике, 38 заболевших прибавилось во Владимире, по 14 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. Ещё 9 жителям Юрьев-Польского района поставили диагноз ковид. По 8 человек заразились в Ковровском, Вязниковском и Камешковском районах, по 7 - в Суздальском и Александровском, 6 - в Гороховецком, по 5 - в Собинском и Киржачском районах. По 4 пациента добавилось Петушинском, Меленковском и Кольчугинском районах. По 2 новых случая заражения - в Судогодском и Селивановском районах.Всего за период пандемии диагноз ковид поставили 13 656 жителям региона. Вылечить удалось 12 049 человек. Умерло от Covid-19 – 335 пациентов, из которых двое скончались за прошедший день.В целом по стране пандемия продолжает бить рекорды. За день диагностировано 29 502 заболевших.