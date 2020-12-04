В регион поставлено более 21 тысячи упаковок лекарственных препаратов для лечения на дому пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В регион поставлено более 21 тысячи упаковок лекарственных препаратов для лечения на дому пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 30 ноября 1080 жителей уже обеспечены лекарствами в амбулаторных условиях. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки лекарств. Об этом директор Департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила 3 декабря в ходе еженедельного брифинга, посвящённого текущей эпидемиологической ситуации в регионе по новой коронавирусной инфекции.Кроме того, в области значительно превышен минимальный уровень охвата населения тестированием на Covid-19, который должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч населения. Региональный показатель в настоящий момент – 280 тестов. Этого результата удалось достичь благодаря дооснащению лабораторной службы, внедрению принципов бережливого производства и усовершенствованию логистических цепочек за счёт более рационального использования ресурсов и инструментария.(Фото: Pixabay)