В регионе откроют деревообрабатывающее производство стоимостью 5 млрд рублей.

3 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО «Лузалес». Компания нацелена на реализацию инвестпроекта по открытию деревообрабатывающего производства в регионе. За 2-3 года предприниматели рассчитывают вложить в создание предприятия 5 млрд рублей и создать 400 рабочих мест. Об этом «33Live.Ru» сообщила пресс-служба Белого дома.«В рамках полномочий и в соответствии с законодательством мы будем оказывать ООО «Лузалес» всестороннюю помощь», – подчеркнул глава региона Владимир Сипягин.На деревообрабатывающий комбинат сырьё будет поставляться с северо-западных регионов России. Возможны поставки и из Владимирской области.«Наш главный посыл – бережное отношение к лесу и полностью безотходное производство», – заверил председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.Справочно:ООО «Лузалес» работает на рынке с 1999 года. Компания занимается лесозаготовками, лесопереработкой, эко-энергетикой и имеет предприятия в Республике Коми. На сегодняшний день фабрики холдинга производят паллеты, фанеру и другие пиломатериалы.