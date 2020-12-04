Во время происшествия знакомый попытался спасти его, однако, не смог и сообщил о происшествии спасателям.

Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, у населённого пункта Порзамка Вязниковского района, на озере Никола под лёд провалился рыбак. На место незамедлительно выехали спасатели и водолазы спасательной станции города Вязники. Из водоёма ими было извлечено тело погибшего мужчины 1976 г.р.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Уже известно, что данное место было запрещено для выхода на лёд, там установлен соответствующий запрещающий аншлаг. Также известно, что рыбачить на водоём мужчина пришёл вместе со своим товарищем. Во время происшествия тот попытался спасти его, однако, не смог и сообщил о происшествии спасателям.(Фото:Pixabay)