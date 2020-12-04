Электронные сервисы теперь тоже со специальными возможностями.

Накануне во всём мире отметили День инвалидов. Во Владимирской области общее число людей с ограниченными возможностями составляет почти 11% населения. И для их комфорта необходимы особые условия и персональный подход. Например, как это сделали в Сбербанке. Подробности в нашем следующем материале.Подняться по лестнице, снять или положить деньги в банкомате, разглядеть мелкий шрифт. Эти обычные на первый взгляд операции для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями - трудновыполнимы. Но они тоже участники финансовых отношений и тоже нуждаются в банковских услугах. Поэтому "Сбербанк" старается оборудовать свои офисы для наибольшего комфорта.Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО "Сбербанк":- Один из приоритетов в нашей работе - это доступность услуг для всех категорий клиентов. К сожалению некоторые из клиентов имеют ограничения по здоровью, кто-то передвигается в коляске, кто-то плохо слышит, кто-то плохо видит. Поэтому наша задача - адаптировать наши услуги и сервисы для всех. Первое - это наши офисы, большинство офисов сбербанка оснащены пандусами и другими физическими приспособлениями, для того, чтобы удобно было можно заехать на коляске. Для тех, кто плохо видит - мы используем специальные жёлтые таблички с шрифтом Брайля.На полу - специальная тактильная разметка для удобства ориентирования. А сотрудники Сбербанка всегда готовы прийти на помощь своим клиентам. Если клиент не может сам совершать операции - предусмотрена процедура нотариальной доверенности. Кстати, электронные сервисы теперь тоже со специальными возможностями. Мобильное приложение "Сбербанк-Онлайн" и сайт "Сбера" адаптированы для людей с нарушениями слуха и зрения. Для них предусмотрен крупный шрифт, а также интеллектуальный голосовой помощник и подсказки. В планах Сбербанка и дальше улучшать свои сервисы, чтобы каждый клиент остался доволен.Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.