Произошло загорание внутренней отделки автобуса.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Ковров, мкр. Заречная Слободка, у д. 71. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Людей в автобусе не было. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Произошло загорание внутренней отделки автобуса. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.(Фото:пресс-служба МЧС)