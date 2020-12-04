Инспекция 141 объекта общественного питания выявила 30 нарушений, собрано 9 материалов для привлечения нарушителей к административной ответственности.

При проверке 275 объектов торговли составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Инспекция 141 объекта общественного питания выявила 30 нарушений, собрано 9 материалов для привлечения нарушителей к административной ответственности.Первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко рассказал, что департамент предпринимательства Владимирской области только с 27 по 30 ноября совместно с муниципальными образованиями, частично с управлениями МВД и Роспотребнадзора провёл мониторинг 416 объектов.Первый вице-губернатор подчеркнул, что пожилые граждане, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы находятся в зоне особого риска.Сотрудники МВД России будут следить за соблюдением режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. Размер штрафа колеблется от 1,5 до 40 тысяч рублей.Он призвал этих граждан снизить, насколько это только возможно, прямые контакты с окружающими, активно пользоваться средствами связи, дистанционными сервисами и помощью волонтёров, дышать по возможности свежим воздухом, но избегать скоплений людей.