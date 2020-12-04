Во Владимирской области за сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 38 во Владимире,
- 14 в Гусь-Хрустальном районе,
- 14 в Муромском районе,
- 9 в Юрьев-Польском районе,
- 8 в Ковровском районе,
- 8 в Вязниковском районе,
- 8 в Камешковском районе,
- 7 в Суздальском районе,
-7 в Александровском районе,
-6 в Гороховецком районе,
- 5 в Собинском районе,
- 5 в Киржачском районе,
- 4 в Петушинском районе,
- 4 в Меленковском районе,
- 4 в Кольчугинском районе,
- 2 в Судогодском районе,
- 2 в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 801 случай заболевания
- 2546 во Владимире,
- 1912 в Гусь-Хрустальном районе,
- 1600 в о. Муром,
- 1092 в Ковровском районе,
- 690 в Вязниковском районе,
- 981 в Александровском районе,
- 956 в Петушинском районе,
- 606 в Юрьев-Польском районе,
- 538 в Собинском районе,
- 497 в Кольчугинском районе,
- 417 в Суздальском районе,
- 373 в Меленковском районе,
- 361 в Гороховецком районе,
- 320 в Селивановском районе,
- 281 в Камешковском районе,
- 237 в Киржачском районе,
- 225 в Судогодском районе,
- 169 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.