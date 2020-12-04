Во Владимирской области за сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 38 во Владимире,- 14 в Гусь-Хрустальном районе,- 14 в Муромском районе,- 9 в Юрьев-Польском районе,- 8 в Ковровском районе,- 8 в Вязниковском районе,- 8 в Камешковском районе,- 7 в Суздальском районе,-7 в Александровском районе,-6 в Гороховецком районе,- 5 в Собинском районе,- 5 в Киржачском районе,- 4 в Петушинском районе,- 4 в Меленковском районе,- 4 в Кольчугинском районе,- 2 в Судогодском районе,- 2 в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 801 случай заболевания- 2546 во Владимире,- 1912 в Гусь-Хрустальном районе,- 1600 в о. Муром,- 1092 в Ковровском районе,- 690 в Вязниковском районе,- 981 в Александровском районе,- 956 в Петушинском районе,- 606 в Юрьев-Польском районе,- 538 в Собинском районе,- 497 в Кольчугинском районе,- 417 в Суздальском районе,- 373 в Меленковском районе,- 361 в Гороховецком районе,- 320 в Селивановском районе,- 281 в Камешковском районе,- 237 в Киржачском районе,- 225 в Судогодском районе,- 169 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.