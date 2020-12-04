Во Владимирской области за сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (38 сл. в г. Владимире, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Камешковском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 13 801 случай заболевания (2546 сл. в г. Владимире, 1912 сл. в Гусь-Хрустальном, 1600 сл. о. Муром, 1092 сл. в Ковровском, 690 сл. в Вязниковском, 981 сл. в Александровском, 956 сл. в Петушинском, 606 сл. в Юрьев-Польском, 538 сл. в Собинском, 497 сл. в Кольчугинском, 417 сл. в Суздальском, 373 сл. в Меленковском, 361 сл. в Гороховецком, 320 сл. в Селивановском, 281 сл. в Камешковском, 237 сл. в Киржачском, 225 сл. в Судогодском, 169 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.