За последнее время в мире существенно выросли цены на еду. Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в помощи нуждаются 45 стран, из них 34 – африканских.

За последнее время в мире существенно выросли цены на еду. Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в помощи нуждаются 45 стран, из них 34 – африканских.В прошлом месяце впервые за шесть лет цены на еду установили рекорд. Так, среднее значение индекса продовольственных цен составляет 105 пунктов. Это на 3,9% выше, чем было в октябре. Подобная ситуация наблюдалась в декабре 2014 года.Согласно данным ФАО, растительное масло подорожало на 14,5%. Стоимость зерновых также выросла – плюс 2,5%. Цены на сахар увеличились на 3,3%, а на мясную и молочную продукцию – на 0,9%.В докладе отмечается, что прогноз по объему производства зерновых в этом году снизился. Несмотря на это, он все равно остается рекордно высоким – порядка 2,7 миллиона тонн. В 2019 году показатели были ниже на 1,3%.Первой и очевидной причиной возникновения проблем в мировой продовольственной системе является пандемия коронавируса. Также обстановка становится тяжелой из-за конфликтов между странами, вредителей и неблагоприятных погодных условий.Напомним, ранее россиянам . К декабрю 2020 года продукты, необходимые для приготовления этого блюда, существенно подорожали.