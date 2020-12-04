В стационарах лежат 742 жителя области, из них 362 с диагнозом ковид. На дому лечится 2 737 пациентов.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 136 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 174 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 62 костромичам. 10 случаев заражения выявлено в Галиче и Судиславском районе, девять – в Буйском районе. По шесть инфицированных прибавилось в Шарьинском и Костромском районах. По 4 в Антропово, Чухломском, Нерехтском и Межевском районах. По три пациента зарегистрировано в Мантурово и Красносельском районе, по два – в Волгореченске, Макарьевском, Островском и Кадыйском районах. По одному заболевшему добавилось в Сусанино, Боговарово и Солигаличском районе.За прошедший день от ковида в регионе скончалась 76-летняя женщина.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 945 человек. Врачам удалось поставить на ноги 8 878 заразившихся. В стационарах лежат 742 жителя области, из них 362 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 737 пациентов.