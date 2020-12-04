Владимирский Роспотребнадзор рассказал, что ковидом, чаще всего, заражается работающее население.

Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Сергей Макеев рассказал, что с сентября в регионе выявлено 7748 случаев заражения коронавирусом.«Уровень заболеваемости составляет 570,4 на 100 тысяч человек. За последние месяцы показатель вырос в 3,8 раза», - отметил он.В возрастной категории «65+» заболели 1636 человек, что составляет 21%. На граждан в возрасте от 50 до 64 лет приходится 32,6 %. Среди жителей от 30 до 49 лет – 32,1% заразившихся. Молодёжь от 18 до 29 лет цепляет вирус намного реже 7,3 %. Доля подростков от 15 до 17 лет составляет 1,8%, детей от 7 до 14 лет – 3,1%, малышей от 1 до 6 лет – 1,6 %, среди детей в возрасте до года заболели 0,3 %.«Это говорит о том, что в регионе в основном болеет работающее население, поэтому в настоящее время нет необходимости всеобщего перевода школьников на дистант», – подчеркнул Сергей Макеев.