Директора ДИЗО Павла Панфилова доставили в районный суд Владимира, который определит меру пресечения.

Директора ДИЗО Павла Панфилова доставили в районный суд Владимира, который определит меру пресечения.Напомним: по версии следствия, в декабре 2019 года Павел Панфилов через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получил от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере более 9 миллионов.Вину в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти Панфилов не признал. Следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.