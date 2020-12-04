Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в Москве. Пока на нее могут записаться учителя, медики, работники городских социальных служб.

В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб, — заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Его слова привел сайт mos.ru.Она обратила внимание на то, что прививку сделать могут не только врачи и педагоги. Также вакцинация доступна для разных сотрудников больницы или школы. Например, для санитаров. Позже вакцинация станет доступна и для остальных москвичей.Запись открыта на полмесяца вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день, с 08:00 до 20:00. Чтобы привиться, людям нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает работу в той или иной организации.Пройти вакцинацию могу сотрудники образовательных учреждений и здравоохранения, а также соцслужб от 18 до 60 лет. У вакцинируемых не должно быть хронических заболеваний, также они не должны болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней вакцинации от гриппа должно пройти не менее 30 дней. Люди старше 60 лет, беременные и кормящие к вакцинации не допускаются.