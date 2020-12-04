В ближнем окружении Александра Лукашенко начался внутренний конфликт. Этим политический обозреватель объясняет утечку разговоров белорусских чиновников.

В ближнем окружении Александра Лукашенко начался внутренний конфликт. Этим политический обозреватель объясняет утечку разговоров белорусских чиновников.Последнее время в профильных СМИ распространялось утверждение о том, что Александр Лукашенко останется у власти из-за беспрекословной лояльности своего окружения. Судя по всему, ситуация повернулась в противоположную сторону.Недавние события говорят о том, что силовой блок поставил под сомнение авторитет Батьки. Колумнист польского издания Gazeta Wyborcza выразил мнение, что на фундаменте власти Лукашенко образовались трещины. По словам журналиста, ряд людей изнутри системы хотят повлиять на ближний круг последнего диктатора Европы.В качестве основного доказательства данной теории обозреватель привел "слив" разговора людей, голоса которых были похожи на пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и его советника Николая Латышенка. Наиболее актульным остается вопрос, кто организовал утечку компромата.Журналист Gazeta Wyborcza исключает вероятность того, что к этому причастны польские или западные спецслужбы. Дело в том, что Европа занимает довольно пассивную позицию по отношению к действиям Лукашенко. Реакция западных лидеров выражается лишь после очередного громкого шага Батьки.Политический обозреватель полагает, что разговор опубликовали из-за разногласий в Минске. Нельзя исключать, что КГБ заинтересованы в изменения окружения Александра Григорьевича. Безотносительно того, кто нанес удар по вертикали Лукашенко, удар оказался ощутимым, резюмировал эксперт.