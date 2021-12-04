Вы уже слышали о маленькой сенсации под Муромом? В конюшне Зеленая слобода родился леопардовый...

Вы уже слышали о маленькой сенсации под Муромом? В конюшне "Зеленая слобода" родился леопардовый жеребенок. Мы на днях съездили туда, чтобы познакомить вас с зеброидным Ижмарином. И тут такая новость! Давайте вместе полюбуемся лошадьми необычной окраски.Дружелюбный, общительный и ласковый. Заводчики называют его чудесным ребенком, Ижмарину всего полгода, в Муромский район он приехал из республики Коми. Жеребенок очень любит морковку и общение с людьми.Наталья Белекчи, инструктор по иппотерапии: “Можно подумать , что он хочет вас укусить, но для него все это игра. Ему очень интересны всякие эти замочки, веревочки он их очень любит брать в рот , пробовать на вкус. Ведет себя как маленький трехлетний ребенок человека”.Знаменитым в социальных сетях Ижмарин стал благодаря необычному окрасу. Жеребенок чубарой масти с мелкими темными пятнами, что делает его похожим на собаку-далматинца. Заводчики рассказывают, с возрастом пятна станут больше, но на окрасе это сильно не скажется. Кроме Ижмарина, в конюшне много других необычных лошадей. У белокурого красавца Джима разные глаза, один голубой другой карий. Приехал он из Ирландии, до того как переехал в Муром, много лет работал в конном театре.Наталья Белекчи, инструктор по иппотерапии: “Дети когда видят пятнистую лошадь, они первым делом, конечно, говорят корова, но мы их тут же переубеждаем. Называем правильно животное, они очень удивляются . Мы решили на это сделать упор и да у нас очень много пятнистых, чубарых пегих в различных вариациях”.В конюшне 90 голов - серых, рыжих, гнедых. Для занятий спортом , иппотерапии и просто для прогулок. Встречаются и большие вороные кони и совсем маленькие пони. Эсмиральду и Кузьму здесь называют рецидивистами. Они самые маленькие, шустрые и неоднократно сбегали с огороженного пастбища.Наталья Белекчи, инструктор по иппотерапии: “В свободном полете ходят гуляют по территории, общаются с гостями. Воруют кусочки корма у других лошадей, иногда получают за это покусы”.Совсем недавно в конюшне родился еще один жеребенок редкой леопардовой масти. Малыша назвали "Тартан", что означает "орнамент". У жеребенка не только интересный окрас, но и вьющаяся шерстка.-Как шерстное одеяло, удивительный жеребенок.Пополнения в конюшне ждут и весной будущего года. Заводчики надеются, что у них появится еще несколько необычных жеребят.Екатерина Таманова, Андрей Синягин, Вести Владимир.