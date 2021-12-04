Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по...

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской области, а такжепредставители органов местного самоуправления провели профилактические рейды в местах выхода на лёд рыбаков. В частности, рейды прошли на реке Клязьме во Владимире и в Вязниковском районе, на реке Оке в Муромском районе, на водоёме Букля в Камешковском районе.В ходе рейдов нарушителей выявлено не было.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области