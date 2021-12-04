Почта России запустила традиционную новогоднюю акцию – «Почту Деда Мороза». Ящики для писем установлены в центральных и крупных почтовых отделениях Владимирской области. Чтобы письмо ..

Почта России запустила традиционную новогоднюю акцию – «Почту Деда Мороза». Ящики для писем установлены в центральных и крупных почтовых отделениях Владимирской области.Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослыхВ этом году можно отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Рядом со специальными почтовыми ящиками установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.Во Владимире специально оформленный к празднику почтовый ящик установлен в отделении 600005 на улице Горького, д.60. Опустить письмо с желанием можно по 31 декабря уходящего года.