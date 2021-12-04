Сегодня утром в Коврове на улице Крупской горело здание электромеханического завода. На момент...

Сегодня утром в Коврове на улице Крупской горело здание электромеханического завода. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение на 3-ом этаже. Сотрудники МЧС сформировали 4 звена газодымозащитной службы. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и оперативно ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 60 человек. На пожар выезжали 8 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области