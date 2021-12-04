Сидят выпивают два мужика.
1: А что такое логика?
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню?
1: Грязный!
2: Вот это и есть логика.
Выпили ещё...
1: А что такое диалектика?
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню?
1: Конечно грязный!
2: Нет! Чистый, он потому и чистый, что ходит в баню. Вот это и есть диалектика.
Выпили ещё...
1: А что такое философия?
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню?
1: А хз!
2: Вот это и есть философия.
еще анекдот!