Пожар произошёл в частном жилом доме во Владимире на улице П. Морозова. На момент прибытия...

Пожар произошёл в частном жилом доме во Владимире на улице П. Морозова. На момент прибытия спасателей дом уже был объят огнём и существовала угроза для соседних домов. Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области