Если у вас еще нет планов на субботу, то обратите внимание на музыкальные события дня. В...

Если у вас еще нет планов на субботу, то обратите внимание на музыкальные события дня. В католическом приходе Владимира готовятся к вечернему концерту. Передаю слово Яне Тарасовой.Смотрим сюжет!