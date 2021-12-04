Если у вас еще нет планов на субботу, то обратите внимание на музыкальные события дня. В...
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2021-v-katolicheskom-prixode-vladimira-gotovyatsya-k-vechernemu-koncertu.html" target="_blank">В католическом приходе Владимира готовятся к вечернему концерту</a> - Если у вас еще нет планов на субботу, то обратите внимание на музыкальные события дня. В...
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2021-v-katolicheskom-prixode-vladimira-gotovyatsya-k-vechernemu-koncertu.html]В католическом приходе Владимира готовятся к вечернему концерту[/url] - Если у вас еще нет планов на субботу, то обратите внимание на музыкальные события дня. В...