Самая крупная школа муниципального образования остро нуждается в капитальном ремонте системы...

Самая крупная школа муниципального образования остро нуждается в капитальном ремонте системы отопления. На полную реконструкцию школьных теплосетей зарезервировано около 8 млн рублей бюджетных средств, объявлен электронный аукцион. На время ремонтных работ образовательный процесс для учащихся планируется организовать на базе двух близлежащих школ – №1 и №2, а также частично с применением дистанционных технологий в электронном формате.Также по информации пресс-службы белого дома, до конца года в эксплуатацию запустят и физкультурно-оздоровительный комплексе с плавательным бассейном «Лидер». Его строительство велось с 2018 года при финансовой поддержке бюджета города Москвы. Стоимость проекта − более 170 млн рублей. За время создания ФОКа на объекте сменилось три подрядчика.ФОТО: Администрация Владимирской области