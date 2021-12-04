О возможной встрече российского и украинского лидеров высказался Юрий Ушаков.

О возможной встрече российского и украинского лидеров высказался Юрий Ушаков.На днях Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Ранее президент Украины отмечал, что может встретиться с российским лидером "в любом формате". В ответ в Кремле напоминали Киеву о необходимости выполнения Минских соглашений, без этого переговоры не имеют смысла.В пятницу, 3 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков, общаясь с журналистами, ответил на вопрос о возможном контакте Путина и Зеленского. Дипломат отметил, что не слышал, чтобы шла речь о подготовке к таким переговорам. К слову, тогда же Ушаков о предстоящей онлайн-встрече российского лидера и его американского коллеги Джо Байдена.Напомним, возможность встречи президентов России и Украины практически непрерывно обсуждается больше полугода. Еще весной Зеленский публично пригласил Путина встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". По словам главы Незалежной, Киев готов бороться за мир дипломатическим путем.Ранее "Дни.ру" Владимира Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте. Политик сообщил, что располагает аудиосообщением, в котором якобы русские и украинцы обсуждают участие в действиях, направленных на свержение власти в стране. Спустя несколько дней в Киеве . На Майдан вышли недовольные политикой главы государства люди.