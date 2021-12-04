Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги могут состояться уже совсем скоро.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги могут состояться уже совсем скоро.Помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения видеоконференции, в которой примут участие Владимир Путин и Джо Байден. По его словам, Кремль предложил Белому дому дату проведения переговоров глав двух государств, сейчас она согласовывается.Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве этим летом. Политики затронут тему двусторонних отношений, поговорят об Афганистане, Украине, Сирии, а также стратегической стабильности.Также помощник президента РФ допустил, что в ходе онлайн-встречи главы государств рассмотрят возможность проведения саммита Совбеза ООН и другие предложения Кремля. Возможно, стороны достигнут договоренности о неразмещении в соседних странах угрожающих России систем. Эту тему также планируется обсудить, поскольку Москве необходимы гарантии, подчеркнул Ушаков.Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистов быть готовыми к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Мол, представители СМИ не должны расслабляться даже в выходные дни, поскольку встреча может произойти в любой момент.