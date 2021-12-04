Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Муроме на улице Ленинградской поступило...

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Муроме на улице Ленинградской поступило накануне вечером. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде. Спасатели обнаружили очаг на 2 этаже, и, не дав огню распространиться, ликвидировали горение в квартире на площади 2 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка помещения. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 10 человек их них 3 детей. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области