Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва ждёт новое приключение. А зрителей - красочное...

Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва ждёт новое приключение. А зрителей - красочное мультимедийное шоу с захватывающим сюжетом. Любимая сказка превратилась в настоящий комедийный блокбастер. В основе спектакля - произведения советского писателя Александра Волкова из цикла "Волшебник Изумрудного города".-Праздник урожая, я не возражаю. Только посмотрите, сколько здесь всего!Главным героям предстоит необычная встреча. К ним прилетают инопланетяне и пытаются завоевать их волшебную страну, которую они называют Беллиорой.-Давайте на всякий случай укроемся за стенами Изумрудного города! Все за стены! На помощь к друзьям приходит Элли. Вместе они защищают Изумрудный город от вторжения нежданных гостей.Евгения Прозоровская, режиссер сказки, заместитель директора областного дворца культуры и искусства: “Я написала сценарий по мотивам нескольких произведений Волкова, не буду называть каких. Если ребята придут, они увидят, из каких произведений взяты сюжеты, но это эксклюзивная версия. Музыку к этому спектаклю написал известный владимирский композитор Алексей Сидорцев”.В представлении заняты профессиональные и самодеятельные актеры и детские творческие коллективы Дворца культуры. До премьеры считанные дни. Подготовка и репетиции идут в режиме нон-стоп, говорят артисты. Спектакль - музыкальный. И это уже традиция. Актеры поют сами. Для постановки создали новые декорации. Изменили графику. На сцене волшебство буквально во всем. Тронный зал Гудвина Страшила Мудрый переоборудовал в библиотеку, и теперь это совершенно другое пространство. Новогодняя сказка - продолжение истории каждого героя. Вот как изменился, к примеру, Железный Дровосек:-У него есть чувства, ведь он же в первой части обрел сердце. Вот посмотрите, оно до сих пор есть, даже бьется, если послушать. Дальше... У меня есть такая красивая прическа, которую мне все пытаются испортить, оторвать. И уже 3 волоса не хватает, потому что есть такое поверье, что если оторвать волос у Железного Дровосека, можно загадать желание и оно сбудется, но это неточно, поэтому рвать не надо, потому что у Железного Дровосека, есть секира.На этом чудеса не заканчиваются. Зрителей ждет цирковое и световое шоу. Премьера музыкальной сказки "Возвращение в Изумрудный город" на сцене областного дворца культуры - уже в конце декабря. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"