В одной из школ Гусь-Хрустального прокуратура проверила соблюдение законодательства об образовании....

В одной из школ Гусь-Хрустального прокуратура проверила соблюдение законодательства об образовании. В ходе проверки стало известно, что в некоторых помещениях школы уже долгое время нет централизованного горячего водоснабжения. В помещениях для инвентаря, пищеблока, в медицинском кабинете установлены электрические водонагреватели и электрокипятильники, что оказывает существенную нагрузку на электропроводку, смонтированную еще при строительстве школы. Горячей воды и вовсе нет в учебных кабинетах, препараторских, душевых в спортивном зале, комнате гигиены и санузлах.При всём этом финансирование на проведение работ, необходимых для выполнения санитарных требований, в образовательном учреждении предприняты не были. Сметы по восстановлению (строительству) сетей не составлялись. В бюджете муниципального образования денежные средства на эти цели не предусмотрены.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в прошлом году главе города внесено представление, однако ситуация не изменилась. Прокурор обратился в суд за защитой нарушенных прав учащихся.Требования прокурора удовлетворены.ФОТО: https://www.pexels.com/ru