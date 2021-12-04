В следующем году состоится слияние 16 районных станций по борьбе с болезнями животных в одно...

В следующем году состоится слияние 16 районных станций по борьбе с болезнями животных в одно региональное учреждение. Об этом рассказал директор Департамента ветеринарии Владимирской области Дмитрий Лозовой в ходе своего онлайн-брифинга.В первую очередь это связано с необходимостью формирования сводного областного противоэпизоотического отряда, предназначенного для реализации неотложных мероприятий по ликвидации очагов болезней животных и чрезвычайных ситуаций, угрожающих эпизоотическому благополучию области. Единая бригада специалистов сможет оперативно организовывать карантинные мероприятия.ФОТО: https://www.pexels.com/ru