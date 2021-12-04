Представители одной из городских организаций сообщили сотрудникам полиции о пропаже более ста литров бензина.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-ти и 34-летнего местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В сентябре текущего года в полицию с заявлением о пропаже более ста литров бензина обратились представители одной из организаций города Юрьев-Польский.Сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что к совершению кражи причастны 46-ти и 34-летний работники данной организации. У них полицейские изъяли нереализованную часть похищенного топлива.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемых направлено в суд для рассмотрения по существу.